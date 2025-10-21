El gobernador visitará Pergamino, Ramallo, Carlos Tejedor, General Pinto y Almirante Brown para respaldar a los candidatos de Fuerza Patria y exhibir obras de gestión.

El gobernador Axel Kicillof inició este martes el tramo final de la campaña electoral con una agenda cargada de actividades en el interior de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de apuntalar a los candidatos de Fuerza Patria y destacar la gestión provincial.

Durante la jornada, Kicillof recorrerá Pergamino y Ramallo, donde encabezará un encuentro en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto” en el marco del programa Puentes, acompañado por referentes del movimiento literario Libélula.

El miércoles visitará Carlos Tejedor y General Pinto, junto al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, para supervisar obras de infraestructura y vivienda. En Tejedor recorrerá el Parque Lineal, un barrio de 35 viviendas y la Casa de la Provincia, que concentrará oficinas de atención al público de organismos provinciales como IOMA, ARBA, IPS y el Registro de las Personas.

El cierre de la semana será el jueves en Almirante Brown, donde Kicillof inaugurará la nueva sede del sindicato de televisión SATSAID y participará del encuentro de fiscales del espacio oficialista.

Según adelantó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, la agenda refleja “el trabajo sostenido del Gobierno en cada rincón de la Provincia” en los días previos a las elecciones legislativas del domingo.

Fuente: Diputados bonaerenses