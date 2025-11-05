El gobernador Axel Kicillof arribó este mediodía a Mar del Plata para participar del encuentro internacional por la integración regional, que conmemora los 20 años del histórico “No al ALCA”.

Ads

El acto se lleva a cabo en el Teatro Auditorium, donde también estuvieron presentes el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y los concejales electos de Acción Marplatense, Gustavo Pulti y Raúl Calamante.

Puede interesarte

Durante la jornada, se recordó la cumbre de 2005 que marcó un punto de inflexión en la política latinoamericana, cuando los países de la región rechazaron el Área de Libre Comercio de las Américas.

Ads

Además del acto central, la agenda del mandatario incluye una recorrida por las obras de la Rambla, junto a funcionarios provinciales y municipales.

El encuentro, que reúne a referentes de toda América Latina y el Caribe, busca reafirmar el compromiso con la integración regional, la soberanía y la unidad de los pueblos, a dos décadas de aquel momento histórico.

Ads