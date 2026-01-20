El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en Chascomús una reunión con empresarios y referentes de distintos sectores productivos para analizar la situación económica actual y el desarrollo de la temporada de verano. Del encuentro participaron representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario, junto a funcionarios provinciales y autoridades locales.

Ads

Durante la jornada, Kicillof advirtió sobre la magnitud de la crisis que atraviesa la provincia y aseguró que productores pequeños, medianos y grandes coinciden en un diagnóstico común: la caída de la actividad económica. En ese marco, responsabilizó al modelo económico impulsado por el Gobierno nacional, al que señaló como perjudicial para trabajadores, comerciantes y pymes.

Puede interesarte

El Gobernador sostuvo que la retracción del mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, impacta de lleno en el consumo, la producción y el turismo. En ese sentido, remarcó que la temporada de verano no solo representa un período de descanso, sino también una fuente central de ingresos para millones de familias bonaerenses.

Ads

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario afirmó que desde el inicio de la actual gestión nacional se observa una fuerte depresión de la actividad económica y llamó a recuperar políticas que impulsen el trabajo, los salarios y el consumo. A su turno, los ministros Augusto Costa y Javier Rodríguez coincidieron en señalar la caída de la demanda y la falta de herramientas de apoyo al sector productivo por parte del Gobierno nacional, y destacaron el rol de la Provincia para sostener la actividad.

El intendente Javier Gastón aportó datos concretos sobre la situación local y señaló que la ocupación turística ronda el 62%, con una fuerte caída en el gasto de los visitantes en los comercios de la ciudad. Como parte de la agenda, Kicillof recorrió junto a autoridades educativas el parque acuático Puerto Aventura, donde niñas y niños participan de actividades recreativas del programa Escuelas Abiertas en Verano, y reafirmó el compromiso provincial de acompañar a los sectores productivos para mitigar el impacto de la crisis y proteger el empleo.

Ads