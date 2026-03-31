El gobernador Axel Kicillof encabezó hoy el acto de egreso y toma de juramento de 1547 nuevos oficiales de la Policía bonaerense, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”.

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“Hoy es un día muy importante para cada uno de los graduados y para toda nuestra fuerza: son 1547 nuevos oficiales de la Policía que van a recorrer nuestro territorio para combatir el delito y cuidar a los bonaerenses”, afirmó Kicillof. Y agregó: “Estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos desde el primer día: invertimos en equipamiento, infraestructura y capacitación para transformar y devolverle el prestigio a nuestra Policía”.

Durante la jornada se llevó a cabo una muestra dinámica con la participación del Grupo de Prevención Motorizado, el equipo antidisturbios de Infantería, la brigada forestal y bomberos, entre otras divisiones, con despliegue de helicópteros, autobombas, canes y caballería.

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Por su parte, el ministro Javier Alonso subrayó: “Estamos orgullosos de la profesionalización que logramos en nuestra policía, del trabajo articulado que realizan con cada uno de los 135 municipios y con la Justicia, y de la determinación que tienen para hacer cumplir la ley en el territorio”.

Y ante autoridades provinciales, municipales y de la fuerza policial, agregó: “A nivel nacional necesitamos que el Gobierno asuma sus responsabilidades y comience a actuar con firmeza y responsabilidad para combatir el narcotráfico”.

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