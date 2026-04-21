Se trata de la segunda instancia formal ante el máximo tribunal en una causa que gira en torno a los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó de transferir a la Provincia, y cuyo monto ya asciende (según estimaciones oficiales) a más de 2,2 billones de pesos.

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El conflicto tiene su origen en marzo de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso la suspensión de los giros que ANSES realizaba a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional.

Desde entonces, la administración bonaerense sostiene que no recibió esos recursos, que considera establecidos por ley y fundamentales para sostener el sistema previsional provincial. En ese marco, inició una demanda judicial ante la Corte Suprema para exigir la restitución de los fondos y cuestionar la constitucionalidad de la medida.

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La audiencia de este martes forma parte de una instancia de diálogo abierta por la Corte, luego de un primer encuentro realizado en marzo. En aquel momento, el tribunal solicitó mayor información a las partes y fijó un plazo para avanzar en la verificación de los montos reclamados.

En el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hay expectativas de que la intervención judicial pueda derivar en una medida cautelar o en un acuerdo que obligue a la Nación a reanudar las transferencias.

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Para reforzar el planteo, Kicillof estará acompañado por su equipo económico y jurídico, integrado por funcionarios clave de la administración provincial.