El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este mediodía en el Teatro Auditorium de Mar del Plata el acto central por los 20 años del histórico “No al ALCA”, acompañado por referentes políticos, sindicales y de derechos humanos.

Durante su discurso, el mandatario destacó la importancia de volver a encontrarse en la ciudad donde, en 2005, los países de América Latina rechazaron el proyecto del Área de Libre Comercio impulsado por Estados Unidos. “Teníamos la absoluta responsabilidad de darle la envergadura y la importancia que tiene para Latinoamérica y para la Argentina lo que ocurrió aquí, que fue una suerte de nueva declaración de independencia de los países latinoamericanos”, expresó.

Kicillof celebró que el homenaje no se limitara a un acto formal, sino que incluyera dos jornadas de debate y reflexión colectiva con la participación de movimientos sociales, sindicales y organismos de derechos humanos. “Lo más importante es dejar plantado hoy un mejor camino al futuro”, señaló.

En su mensaje, también hizo referencia al contexto internacional y llamó a enfrentar el avance de la ultraderecha a nivel global. “Estuve hace poco en Naciones Unidas junto con los presidentes Lula y Petro, hablando de la importancia de resistir a este nuevo fascismo que ronda por América Latina y Europa. Tenemos que seguir construyendo la unidad latinoamericana, la lucha por la democracia y la resistencia”, afirmó.

Finalmente, Kicillof agradeció la participación de las organizaciones y aseguró que las propuestas surgidas del encuentro serán tomadas como “un mandato y un compromiso” de su gestión.

