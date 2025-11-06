A dos décadas de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Mar del Plata y donde se selló el “No al ALCA”, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó el cierre de las jornadas conmemorativas y reivindicó el rol de los pueblos latinoamericanos en aquella resistencia al proyecto impulsado por Estados Unidos.

“El que derrotó al ALCA fue el pueblo latinoamericano”, afirmó Kicillof, ante un auditorio colmado, al recordar aquel episodio que marcó un punto de inflexión en la integración regional.

El mandatario provincial sostuvo que, aunque se cumplen 20 años de la derrota del ALCA, el proyecto había comenzado mucho antes. “En realidad, el ALCA se inicia en 1994. Es decir, estamos hablando de 30 años desde su origen hasta su final. Y es importante verlo porque fue diseñado en una coyuntura muy particular de la historia mundial”, explicó.

Kicillof ubicó el nacimiento del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas en un momento marcado por la caída del Muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. “Se instaló la idea del fin de la historia, del fin de las ideologías, del fin del trabajo. Fue un tiempo donde se intentó imponer un mundo unipolar, bajo el predominio norteamericano”, señaló.

En ese sentido, recordó que el discurso del “fin del trabajo” ya estaba presente mucho antes de la actual era de la inteligencia artificial. “Todavía no existía la robotización que tenemos hoy, y ya habían decretado que el trabajo humano estaba perimido. Detrás de esos discursos había una intención: instaurar un capitalismo distinto, sin trabajadores, sin sindicatos, sin organización”, analizó.

Para el gobernador, comprender el contexto histórico es clave para interpretar los desafíos actuales. “Siempre ocurre que uno es prisionero de las percepciones del presente, de las coyunturas electorales, pero al mismo tiempo participamos de una corriente histórica. Hay que saber leerla e interpretarla para entender hacia dónde va la historia o hacia dónde queremos dirigirla”, remarcó.

Finalmente, Kicillof recordó que el “No al ALCA” fue posible gracias a la decisión política de los gobiernos latinoamericanos de aquel entonces y, sobre todo, al protagonismo popular. “Fue una gesta de los pueblos de América Latina que se opusieron a un modelo de sometimiento. Aquella vez dijimos no a la dependencia, y ese mensaje sigue siendo vigente”, concluyó.