Con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof encabezó esta noche en Mar del Plata el cierre del Tercer Encuentro Provincial del Programa Puentes. En un discurso que tuvo un fuerte tinte de campaña, donde defendió la universidad pública y la presencia del Estado, le dedicó un último párrafo a responder los ataques del Presidente en las últimas horas: “No le voy a responder en esos términos, en la provincia creemos que el que grita, el que insulta, no tiene razón”.

“Lamentablemente escuché los recortes que circulan en las redes del gobierno. Lo que escuché son insultos, una catarata de calificaciones que expresan posiciones que podríamos charlar, pero que no vale la pena”, ensayó su respuesta el gobernador ante el auditorio que se reunió en el Hotel Provincial.

Y agregó: “No me van a escuchar insultarlo, denigrarlo. Eso también permite contrastar qué es lo que lo enoja. La campaña no es sucia, es roñosa. Le podemos contestar recorriendo, estando, acompañando, defendiendo, resistiendo al lado de los sectores que son víctimas de la política de Milei. No hay nadie que te pueda decir que le está yendo mejor”.

Antes, Kicillof participó de la firma de convenios con autoridades universitarias de la provincia y de otros territorios del país. El Programa Puentes tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación universitaria a través de la creación de centros universitarios en diferentes municipios, permitiendo a los estudiantes cursar carreras sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

Según explicó el propio mandatario bonaerense, en este marco firmó convenios con 81 municipios de la provincia de Buenos Aires, además de 9 universidades de otras provincias. El Programa Puentes alcanza 255 carreras, con un total de 11.000 alumnos según resaltó el gobernador: “Es un indicador de cómo el programa se ha hecho carne en la provincia”.

Durante su alocución, Kicillof confió que “mientras Milei ataca la ciencia, el federalismo, en la provincia llevamos adelante esas políticas, buscamos los recursos y lo hacemos, defendemos a un pueblo, sus anhelos, sus motivaciones”. Y destacó que “la sola existencia de este programa refuta los mensajes de odio que surgen del Gobierno nacional”.

“En la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra, porque va contra la universidad y la salud pública”, resaltó.

Kicillof disparó nuevamente contra el Gobierno nacional al manifestar que “políticas de ajuste hemos tenido muchas”, pero confió que lo que se nota es “el goce de cómo la gente va perdiendo derechos, les paree que es una avance”. Allí hizo referencia a uno de los términos preferidos de Milei, la libertad, para resaltar que “lo que está avanzando en verdad es la pérdida de derechos, la desigualdad, sobre todo la intención del gobierno de ir pinchando las miras de nuestro pueblo”.

“Los chicos quieren estudiar y aún con la universidad pública no pueden. Y la verdad es que el privado no lo resuelve. El mercado no soluciona todas las necesidades. Es una libertad rara la que pregonan. Es una libertad relativa, proporcional a la billetera”, agregó.

Kicillof resaltó que el Programa Puentes surge “como todas las políticas, de un proceso de recorrer toda la provincia y hablar con las autoridades, con las familias, los pibes y lo estudiantes secundarios, el sector productivo”. Y aseguró que “estamos dando respuesta a una necesidad concreta. Que tomen nota de que en la provincia de Buenos Aires hay una vocación de los pibes de estudiar”.

El gobernador aseguró que siente “orgullo y tranquilidad de que la provincia de Buenos Aires sigue firme en la idea de sostener la universidad pública gratuita y de calidad”, y que esas políticas persisten “a pesar de ese odio que se arroja sobre el sistema universitario argentino”.

Ya en tono de campaña, y elevando la voz, Kicillof regresó con sus cuestionamientos a Milei al señalar que para llevar adelante estas políticas “hay que tener sensibilidad y un poco de corazón para servir al pueblo”.