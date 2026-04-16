El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, evitó en España referirse a una posible candidatura presidencial y afirmó que “no hay que poner el carro adelante de los caballos”, en el marco de una visita que incluyó la presentación de su libro en Madrid y reuniones con empresarios y dirigentes políticos.

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Durante su paso por la capital española, donde presentó De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en el Ateneo de Madrid junto al politólogo Pablo Simón, el mandatario remarcó que el escenario electoral aún es prematuro y que el peronismo debe priorizar la construcción política. “El 2026 es un año de construcción porque el peronismo viene de una derrota contra Javier Milei. De cara al proceso electoral de 2027 hay que construir una alternativa política cuyos protagonismos no están resueltos. Es prematuro”, sostuvo.

En referencia a la gestión de Alberto Fernández dijo que “no es cuestión de enfrentar a un candidato y ganar una elección porque a nuestra fuerza política le pasó de ganar una elección y lo que se había estructurado en el gobierno tuvo dificultad y crujió. Ya conocemos esa historia”, Y aclaró: “Yo no estoy recorriendo el país ni España como candidato”.

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En paralelo, Kicillof aprovechó la presentación de su libro para cuestionar las ideas libertarias y reivindicar el rol del Estado en la economía. “La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados”, afirmó.

Además, señaló: “Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación”, y planteó que “la historia del pensamiento económico no es una escalera hacia una verdad única”, sino un campo de disputa de ideas.

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Sobre la actualidad económica, indicó que “hay mucho interés por la provincia, por Argentina, pero hay preocupación por la situación económica”, tras mantener encuentros con empresarios en Madrid, donde también surgieron consultas sobre la continuidad de políticas estratégicas como Vaca Muerta.

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Asimismo, el gobernador subrayó que los desafíos actuales requieren respuestas más amplias: “Los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales”.

Durante la jornada también mantuvo un encuentro con la vicepresidente segunda de España, Yolanda Díaz, y continuará su agenda en Barcelona, donde se reunirá con el alcalde Jaume Collboni, en el marco de la Movilización Progresista Global.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas