El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa esta semana con su agenda de gestión en distintos puntos del territorio bonaerense. Este martes, el mandatario llega al distrito de Florencio Varela, donde encabezará junto al intendente Andrés Watson la inauguración de un Centro de Atención Integral de Rehabilitación Municipal.

La obra, que se suma a las inversiones en infraestructura sanitaria y educativa que impulsa la Provincia, forma parte del plan de modernización que Kicillof viene desplegando en el Conurbano. Hace unas semanas, el gobernador había visitado el municipio para supervisar el avance del nuevo Polo Educativo del barrio La Carolina, una obra que demandó más de $7.100 millones de inversión provincial.

“En la Provincia tenemos el compromiso de seguir invirtiendo en las obras que traen soluciones concretas a los problemas de los bonaerenses. La educación primaria y secundaria para el barrio La Carolina no llega de la mano del mercado, sino de un Estado que está presente”, había expresado Kicillof durante aquella recorrida.

El miércoles, el gobernador se trasladará a Saladillo, donde hará entrega de 13 viviendas construidas bajo el programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipios, que implicó una inversión cercana a los $750 millones.

En tanto, por la tarde, Kicillof visitará Azul, donde entregará nuevos patrulleros y camionetas policiales, mientras que el jueves encabezará una actividad similar en Escobar, donde recorrerá el Centro de Monitoreo municipal.

En medio de la interna del Partido Justicialista bonaerense, que enfrenta al espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), vinculado a Kicillof, con el sector de La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner, el gobernador refuerza su presencia en el territorio y busca consolidar su liderazgo político con una gestión centrada en obras, seguridad y políticas de vivienda.

