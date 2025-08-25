Kicillof designó nuevos jueces y defensores para el Departamento Judicial Mar del Plata
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó a través del Boletín Oficial una serie de designaciones en el Departamento Judicial Mar del Plata, que incluyen cargos en cámaras de apelación, juzgados de garantías y tribunales laborales.
Según se detalla en los decretos refrendados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, los nombramientos cuentan con el acuerdo del Senado bonaerense, conforme lo establece la Constitución provincial.
Entre las designaciones se encuentran:
- Juan Pablo Lodola, como juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal – Sala II.
- María Anastasia Gerula, como jueza del Juzgado de la Responsabilidad Penal Juvenil N° 1.
- Libertad María Celeste Cordido, como jueza del Juzgado de Garantías del Joven N° 1.
- Carlos María Cordero, como juez del Tribunal del Trabajo N° 1.
- Sandra Viviana Nuccitelli, como defensora oficial para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional.
Estas incorporaciones se enmarcan en el proceso de cobertura de vacantes judiciales que impulsa el Ejecutivo provincial, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia en los distintos departamentos judiciales del territorio bonaerense.
Con estas designaciones, Mar del Plata suma nuevas autoridades en áreas clave como el fuero penal juvenil, laboral y correccional, lo que busca mejorar los tiempos de resolución y garantizar el acceso a la justicia en una de las jurisdicciones más importantes de la provincia.
