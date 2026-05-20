Durante el encuentro realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof afirmó que las medidas nacionales generaron “un aumento sin precedentes” en indicadores sensibles como la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por enfermedades evitables. “Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales”, sostuvo el mandatario provincial ante unos 60 jefes comunales.

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El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, respaldó el diagnóstico con cifras oficiales. Señaló que las internaciones en hospitales públicos crecieron un 35% y advirtió sobre fuertes aumentos en patologías prevenibles: un 60% en cuadros de gripe y neumonía, 40% en complicaciones por diabetes y 37% en enfermedades cardíacas. Además, indicó que muchas obras sociales redujeron prestaciones, lo que incrementó la demanda de medicamentos en hospitales públicos.

Kreplak también alertó sobre el recorte de programas nacionales como Remediar y sostuvo que la saturación hospitalaria es cada vez mayor, especialmente en las guardias. Según detalló, también hubo subas en la mortalidad infantil (+6,25%), la mortalidad materna (+37%) y los casos de sífilis (+71%).

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En ese marco, Kicillof aseguró que la Provincia intentará sostener programas propios como “Medicamentos Bonaerenses” para suplir la falta de envíos de remedios desde Nación. “Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles”, expresó, al confirmar la participación del gobierno bonaerense en la movilización federal convocada para este miércoles.

Del encuentro participaron también la vicegobernadora Verónica Magario, funcionarios del área de Salud y una amplia mayoría de intendentes oficialistas, además de algunos dirigentes opositores como el jefe comunal de Tandil, Miguel Lunghi.

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