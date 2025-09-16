Axel Kicillof volvió a tensionar su relación con la Casa Rosada al criticar el Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional. Según el mandatario bonaerense, las partidas anunciadas “no alcanzan para revertir el desastre” y solo profundizan el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Ads

Kicillof señaló que, desde el inicio de la gestión libertaria, los haberes jubilatorios perdieron un 14% y las pensiones por discapacidad cayeron un 19%. También denunció que el presupuesto universitario se redujo un 31%, lo que impacta directamente en el sistema educativo bonaerense. “Lo que Milei repite es un disco rayado. Vendió espejitos de colores en la campaña”, disparó.

El mandatario provincial acusó al Presidente de prometer una política novedosa y terminar aplicando “el mismo recetario del macrismo”. “Dijo que el ajuste iba a ser para la casta, pero es para jubilados, trabajadores y provincias”, afirmó. Y añadió: “La economía está peor, lejos de rebotar. Desde marzo dejó de recuperarse y volvió a caer”.

Ads

Puede interesarte

Consultado por la figura de Cristina Kirchner y el debate sobre el déficit, Kicillof admitió que “tiene que haber orden fiscal”, aunque remarcó que “no se puede hacer a costa del empleo, la producción y el salario”. En ese sentido, criticó que Milei busque el equilibrio fiscal “generando un desastre en todo lo demás”.

Respecto a una eventual candidatura presidencial en 2027, el gobernador se corrió de la especulación y definió esa posibilidad como “ultra ciencia ficción”. “Estoy gobernando la provincia más grande y compleja, con problemas urgentes todos los días. Hablar de 2027 no tiene sentido”, respondió ante los cánticos de su militancia.

Ads

Finalmente, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo institucional con el Gobierno nacional. “Sé que Milei no es peronista, pero no puede no dialogar con el Gobernador. Sus políticas tienen un impacto atroz sobre la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Fuente: Dib