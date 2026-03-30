Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una conferencia de prensa en la que el mandatario analizó la situación energética del país y el reciente fallo judicial en Estados Unidos vinculado a la expropiación de YPF, un tema que volvió a poner en debate el rol del Estado en sectores estratégicos.

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Durante su exposición, Kicillof sostuvo que las privatizaciones realizadas en la década del 90 (especialmente en el sector energético) generaron consecuencias negativas para la economía argentina. En ese sentido, afirmó que “privatizar a cualquier precio y sin condicionamientos tiene riesgos tremendos”, y remarcó que ese tipo de decisiones derivaron en una caída de la producción y en un deterioro de empresas clave.

El gobernador también cuestionó la lógica de priorizar la obtención de dólares en el corto plazo mediante la venta de activos públicos. Según planteó, esa estrategia ya fue aplicada en el pasado y terminó afectando la soberanía económica y el desarrollo productivo del país.

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En su análisis, Kicillof defendió la expropiación de YPF realizada en 2012, al considerar que permitió recuperar el control de una empresa estratégica y reorientar su funcionamiento hacia las necesidades del país. Además, señaló que durante la etapa privatizada se priorizó la distribución de ganancias en el exterior en lugar de la inversión local.

Las declaraciones se dan en un contexto de fuerte discusión política con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que impulsa un programa económico con eje en la reducción del Estado y la apertura al mercado.

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El posicionamiento del mandatario bonaerense reaviva una discusión histórica en la Argentina sobre el rol del Estado en la economía. Mientras desde algunos sectores se promueve avanzar en privatizaciones para generar ingresos y atraer inversiones, desde otros espacios se advierte sobre los riesgos de repetir experiencias pasadas.

En ese escenario, Kicillof insistió en que las decisiones en materia energética deben estar orientadas al desarrollo nacional y no a resolver urgencias financieras de corto plazo. A su vez, planteó que el reciente fallo internacional refuerza la validez de la política de recuperación de YPF.