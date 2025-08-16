En plan campaña, el gobernador Axel Kicillof inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de 9 de Julio, ocasión en la que aprovechó para seguir disparando contra el presidente Javier Milei: “Si no hay inversión pública, no hay acceso a la salud para la mayor parte de nuestro pueblo”.

“En la provincia de Buenos Aires decidimos que había que invertir para reconstruir el sistema de salud y, al mismo tiempo, para transformar el modelo de atención y cuidados. Con este CAPS, el número 195 que inauguramos, estamos dando un paso más en esa dirección: buscamos que los vecinos no recurran a la salud pública solo cuando están enfermos, sino que tengan un espacio integrado al barrio que trabaje en la prevención”, señaló el mandatario provincial.

El gobernador resaltó la importancia de la inversión pública: “Con este centro de salud y con la ambulancia que entregamos para la localidad de Carlos María Naon, vemos que la disyuntiva no es entre el Estado o el sector privado. En 9 de Julio y en la mayoría de los municipios de la provincia, si no hay inversión pública, no hay acceso a la salud para la mayor parte de nuestro pueblo”.

“En la provincia de Buenos Aires sabemos que no se puede mejorar la seguridad sin recursos: cuando Milei nos robó los fondos que nos correspondían, lo que hicimos fue destinar una gran inversión que nos permite traer hoy los patrulleros que necesitaba 9 de Julio”, agregó Kicillof.

Y ya decididamente en tono electoral, el gobernador aseguró que “estamos ante una gran oportunidad, pero para ponerle un freno a la motosierra no alcanza con enojarse. Hay que alzar la voz de forma colectiva. Hay que elegir la boleta de Fuerza Patria”.

Kicillof estuvo acompañado durante la inauguración por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la intendente local, María José Gentile, además de autoridades locales.