Axel Kicillof encabezó este sábado una presentación en la Feria del Libro donde criticó duramente la política económica del presidente Javier Milei y aseguró que “los empresarios no invierten por el riesgo Milei, no por el riesgo ‘kuka’”.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó la reedición de su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico” ante un salón repleto en el pabellón blanco de La Rural.

“Tenemos en la Casa Rosada a un tipo que aparenta ser especialista y aplica una política económica que no tiene explicación desde el punto de vista conceptual”, afirmó Kicillof durante su exposición.

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El mandatario estuvo acompañado por la economista Candelaria Botto, el consultor Diego Giacomini y el periodista Alejandro Bercovich. La charla contó con una importante convocatoria y un clima militante, con cánticos de “Axel presidente” y aplausos constantes.

En otro tramo de su discurso, Kicillof sostuvo que “la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social” y remarcó que “representa la disputa de intereses y sectores sociales”.

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Además, apuntó contra las teorías que adjudican el desempleo a los salarios altos y defendió la intervención estatal en momentos de crisis.

“El Estado tiene que aparecer con obra pública y poner a funcionar la economía cuando hay estancamiento”, señaló. Y agregó: “Keynes no era socialista, hay que explicarle a Milei”.

Por su parte, Giacomini también cuestionó aspectos del programa económico oficial y aseguró que el Presidente “abarata el dólar de manera artificial”. En tanto, Bercovich definió el texto de Kicillof como “el libro de un profesor, no de un político”.

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Fuente: Perfil