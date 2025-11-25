La Plata vive horas decisivas. El gobernador Axel Kicillof se encamina a una semana corta pero políticamente intensa, en la que intentará conseguir la aprobación de tres piezas centrales para el funcionamiento de la Provincia en 2026: el Presupuesto, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento.

El martes comenzará la actividad con el tratamiento en comisiones del endeudamiento, el punto más conflictivo y el que requiere mayor consenso político. El miércoles, tanto Diputados como el Senado buscarán sancionar el Presupuesto y la Ley Impositiva, en una sesión doble que la vicegobernadora Verónica Magario impulsó para acelerar el trámite.

La discusión más tensa gira en torno al Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FIM), que en el proyecto original se alimenta de un porcentaje de la deuda que la Provincia logre colocar. Intendentes de todos los colores políticos, incluidos varios del peronismo, expresaron preocupación porque, si la emisión se concreta por debajo de lo previsto, los recursos que llegarían a los municipios también serían menores.

Además del debate financiero, en paralelo se discuten cargos para la oposición en organismos provinciales, entre ellos áreas del Grupo Bapro, el Banco Provincia y el Tribunal Fiscal. El intercambio corre por detrás, pero influye directamente en la dinámica de acuerdos dentro del recinto.

El Presupuesto 2026 proyecta un gasto total cercano a los 43 billones de pesos, con fuertes asignaciones en infraestructura, salud, asistencia social y educación. A diferencia de años anteriores, la Ley Impositiva no contempla incrementos reales en los tributos provinciales y establece una baja nominal en la patente.

La aprobación del Presupuesto requiere mayoría simple, pero el endeudamiento necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras, un umbral que hoy todavía no está garantizado. La negociación continuará hasta el último minuto.

Fuente: Dib