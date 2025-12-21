En el marco del cierre del año legislativo y la reciente aprobación del Presupuesto 2026, el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires enfrenta un fuerte cuestionamiento por la situación de su personal. La gestión de Axel Kicillof es señalada por mantener bajo condiciones de informalidad a miles de profesionales que fueron la primera línea de defensa durante la crisis sanitaria del coronavirus y que hoy exigen estabilidad laboral.

La exdiputada Laura Cano, del Frente de Izquierda, presentó un pedido de informes exigiendo que el Ministerio de Salud, dirigido por Nicolás Kreplak, detalle la situación de los becarios. La iniciativa busca transparentar cuántos trabajadores ingresaron desde 2020, qué funciones cumplen y por qué miles de ellos aún no han sido efectivizados en la planta permanente de los hospitales públicos bonaerenses.

La denuncia principal sostiene que existen más de 20.000 becarios que perciben salarios cercanos a los $550.000, sin realizar aportes jubilatorios ni percibir aguinaldo. Cano advirtió que muchos de estos profesionales superan los 50 años y, al no ser traspasados a la planta estatal, se les niega sistemáticamente el derecho a una futura jubilación pese a su dedicación en el sector público.

El cuerpo del proyecto resalta que estos trabajadores cumplen las mismas tareas y responsabilidades que el personal de planta, pero bajo una relación laboral "inaceptable". Según los fundamentos presentados en la Legislatura, esta precarización afecta la calidad del servicio sanitario y genera un malestar creciente en hospitales emblemáticos, como el Cestino de Ensenada, donde la propia Cano ejerce como médica.

Durante el debate presupuestario, la dirigente de Izquierda calificó la proyección económica de Kicillof para 2026 como un "plan de ajuste". Aseguró que las partidas destinadas a salud, educación y vivienda no compensan la inflación acumulada, lo que profundiza la crisis de los acompañantes terapéuticos y otros sectores que quedan fuera del acompañamiento profesional del Estado.

Por su parte, el personal hospitalario precarizado emitió un comunicado denunciando que llevan cinco años padeciendo inestabilidad laboral. Los trabajadores reclaman que, tras haber sostenido el sistema en los momentos más críticos de la pandemia, el Gobierno provincial debe dar una respuesta urgente para garantizar condiciones dignas de contratación y el respeto a sus derechos básicos.

Fuente: Dib