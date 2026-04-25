Axel Kicillof asumió como presidente del PJ bonaerense en una reunión del Consejo partidario realizada en La Plata, donde lanzó una campaña de afiliación, llamó a la unidad interna y cuestionó al gobierno de Javier Milei, además de definirse una movilización por fondos nacionales.

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El encuentro reunió a dirigentes de distintos sectores internos, con la ausencia de Máximo Kirchner, quien participó de un acto en Santa Fe. En ese contexto, el gobernador buscó equilibrar posiciones y evitó profundizar la polémica interna.

Tras la reunión, Kicillof planteó la necesidad de ampliar la base del partido: “Tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”. Además, sostuvo que “hemos demostrado madurez, hemos demostrado responsabilidad” y remarcó que “no hay sector que no crea que es fundamental poner de pie y poner a funcionar el partido justicialista provincial”.

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El Consejo aprobó un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional, en el que reclamó la restitución de fondos “retenidos indebidamente” a la provincia, exigió la liberación de Cristina Kirchner -a quien definió como “proscripta”- y planteó un pedido “humanitario” por Julio De Vido en relación con su situación de salud.

Asimismo, se definió la realización de una marcha el miércoles hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar a Sandra Petovello por una deuda de $220.000 millones destinada al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar, monto que la funcionaria niega. Kicillof también viene de participar en un reclamo ante la Corte Suprema por fondos jubilatorios y confirmó su presencia en la movilización por el Día del Trabajador.

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En el plano orgánico, se completó la estructura partidaria con la designación de Verónica Magario como vicepresidente primera, Federico Otermín como vicepresidente segundo, Mariano Cascallares como secretario general, Julio Alak en Formación Política, Mariel Fernández en Mujeres y Género, Ariel Sujarchuk en Finanzas y Tesorería, y Noelia Castaño como subtesorera.

Fuente: con información de DIB