El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó hoy que no estará presente durante la firma del Pacto de Mayo, convocada por el presidente Javier Milei, por lo que se suma a otros mandatarios que también dirán ausente.

“Me hubiera gustado y hubiera concurrido si el presidente nos diera a las provincias lo que les corresponde. Lo hemos reclamado en todos los foros posible, esta firma me encantaría que se haga con los fondos que le corresponden a las provincias”, aseguró Kicillof en un acto en el que se firmó el segundo desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, que asciende a $37.549 millones para los 135 distritos.

De esta manera, el bonaerense se sumó al rechazo de sus pares Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; y Gildo Insfrán, de Formosa, quienes también adelantaron su ausencia en Córdoba.

Kicillof señaló que la convocatoria al sábado 25 de mayo, para firmar un acuerdo en torno a diez puntos, es una idea que carece de federalismo debido a la decisión del presidente de que la coparticipación deje de existir.

Además, planteó que en los posicionamientos del actual Gobierno, el federalismo no existe. “Es algo que nunca se vio en toda la historia argentina. El Gobierno piensa que su única responsabilidad es con la macroeconomía, o con los acreedores extranjeros, algunos aspectos de la geopolítica, o el sector financiero que reside en la Capital Federal, o con importadores, millonarios extranjeros”, agregó ante la mirada y aplausos de parte de su Gabinete e intendentes bonaerenses.

Kicillof remarcó que las obligaciones del Poder Ejecutivo son con los 47 millones de argentinos, a través de las obligaciones y atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional. “Estamos observando una caída muy fuerte de los recursos en todas las provincias, de un lado las transferencias no automáticas que el gobierno efectuaba en todas las provincias. Digo con propiedad y con rigor, transferencias no automáticas, que al Gobierno le gusta llamar discrecionales”, remarcó.

En esa línea, se refirió a la eliminación del Fondo de Incentivo Docentes y el Fondo Compensador del Transporte. “Uno quiere que le vaya bien, no solamente al gobierno, al pueblo, a nuestra industria, a los productores, a los chicos, a ellos les tiene que ir bien también y por eso vamos a trabajar incansablemente”, sentenció.

De esta manera, el gobernador bonaerense apuntó a la gestión de Milei por haber “acortado fondos de todo tipo”, que históricamente se destinaban a las provincias. “Pretenden no solo ajustar y achicar, sino desmantelar al Estado. Ha dicho ya que vino a destruir el Estado, que lo considera una organización criminal. Esta provincia repite que es criminal abandonar a la gente, desertar a las funciones básicas del Estado, ajustar sin miramientos, olvidarse de que hay un pueblo con derechos y necesidades”, concluyó. Y prometió “amortiguar” los efectos de las políticas económicas del libertario.

Sin invitación al Pacto de Mayo

Más temprano, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ratificó que Kicillof no fue convocado por lo que no participará del Pacto de Mayo, y aclaró que aunque llegue la invitación no iría.

Bianco consideró que varios de los puntos que impulsa Milei ya están contemplados por la Constitución y otros se asemejan mucho al Consenso de Washington del año 1989. “El Consenso de Washington era el programa neoliberal que se planteaba en ese momento cuando todavía no se conocían las consecuencias del neoliberalismo. Ahora ya las conocemos y las hemos sufrido en Argentina”, manifestó en declaraciones a C5N.

Además, Bianco lamentó que ni el Pacto de Mayo, ni la Ley Bases ni el DNU “tienen un solo artículo que beneficie a los bonaerenses” por lo tanto no tendrán el acompañamiento de la Provincia. “No vamos a ir a discutir esos puntos. Si nos quieren convocar a discutir otros puntos, bienvenido el debate y la discusión. Si no es una pantomima”, sentenció.

Fuente: DIB