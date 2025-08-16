El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo de recorrida por los partidos de Pehuajó y Nueve de Julio, donde encabezó las inauguraciones de sendos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) junto al ministro del área bonaerense, Nicolás Kreplak, y las autoridades locales, además de entregar patrulleros acompañado del ministro de Seguridad, Javier Alonso.

El mandatario destacó que “proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito” y, ya en modo de campaña, lanzó: “Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados. El siete de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas y la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso”.

En Pehuajó, Kicillof estuvo acompañado por el intendente Pablo Zurro. Con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron también patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

