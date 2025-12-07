Axel Kicillof logró algo más que una autorización para tomar deuda: obtuvo aire político. La aprobación legislativa le garantiza recursos sin necesidad de volver a negociar mayorías especiales, ahora más difíciles tras el crecimiento libertario. Ese margen, clave para blindar su última etapa de gobierno, explica la dimensión estratégica de la jugada.

El paquete por US$3.680 millones tiene un rasgo singular: no fija plazos para usar los fondos. Con esa flexibilidad, el Ejecutivo podrá desplegarlos en 2026 y reservar una parte para 2027. La oposición moderada, desde los dos sectores radicales hasta el PRO y los libertarios “dialoguistas”, acompañó a cambio de cargos que reclamaban desde hace años.

Pero la pulseada política no terminó con la votación. Luis Caputo dejó trascender que podría trabar una porción del endeudamiento al objetar US$1.045 millones, a los que considera deuda nueva. Su argumento apela a requisitos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La Provincia, en cambio, sostiene que cumple holgadamente el límite: los servicios representan cerca del 7% de la masa coparticipable.

La tensión tiene un costado teatral. La Nación ya habilitó en silencio una operación local que permitió a la Provincia asegurarse el pago del aguinaldo, y aun si Caputo mantuviera el freno parcial, Kicillof tiene cubierto todo 2026 con la parte no objetada. En La Plata admiten que ese alivio les da tiempo para negociar el resto sin quedar expuestos a un estrangulamiento financiero.

En paralelo, el tablero político bonaerense se reacomodó. Los libertarios cerraron una tregua interna después de semanas de disputas y definieron nuevas conducciones en ambas cámaras. El PRO quedó partido en dos bloques y el peronismo evitó un quiebre mayor tras alinearse en torno a la ley, pese a las sospechas cruzadas entre camporistas, massistas y el propio kicillofismo.

La ampliación del directorio del Banco Provincia, el punto más áspero del acuerdo, terminó aprobándose a contrarreloj. El Gobierno defendió la medida para preservar el control de un organismo clave en la arquitectura de su gestión, aunque debió asumir el costo político de sumar cargos en un contexto de austeridad. En silencio, mientras se discutían esos detalles, también avanzó un fondo de $350 mil millones para los municipios, que quedó eclipsado por la polémica pero será decisivo para los intendentes de todos los espacios.

Fuente: Dib