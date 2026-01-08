El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, autorizó inversiones por más de 1.800 millones de pesos para la ejecución de obras y servicios en los municipios de La Matanza y Quilmes, a través del OPISU.

Ads

Las resoluciones, firmadas por la directora ejecutiva del organismo, Romina Barrios, contemplan financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y se inscriben en programas orientados a mejorar la infraestructura urbana, la seguridad y el desarrollo socioambiental en barrios populares del conurbano.

En el caso de La Matanza, se aprobó una inversión de $1.353 millones para la construcción de dos edificios vinculados a la seguridad ciudadana: una Comisaría de la Mujer y la Familia, de unos 215 metros cuadrados, y una base de Seguridad local de 300 metros cuadrados. Ambas obras tendrán un plazo de ejecución de 180 días y apuntan a reforzar la prevención de la violencia de género y la atención a víctimas.

Ads

Puede interesarte

La apertura del proceso licitatorio para estas obras está prevista para el 29 de enero en la ciudad de La Plata e incluye un anticipo financiero del 15% del monto contractual, con el objetivo de asegurar el inicio efectivo de los trabajos.

Por su parte, Quilmes recibirá $449 millones para la contratación de un servicio de promoción socioambiental y recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos secos en el barrio Villa Itatí. El programa tendrá una duración de 12 meses y busca mejorar la gestión ambiental, la limpieza del espacio público y el mantenimiento urbano en una de las zonas más postergadas del distrito.

Ads

Desde la Provincia señalaron que estas intervenciones forman parte del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una estrategia que combina inversión social, infraestructura y financiamiento internacional para mejorar las condiciones de vida y la integración urbana en el Gran Buenos Aires.

Fuente: Dib