El gobernador Axel Kicillof anunció una inversión de $3.000 millones para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en la Provincia, con impacto directo en pymes, cooperativas y municipios. La medida fue presentada como una señal política y de gestión en un contexto de fuerte recorte nacional al financiamiento del sector.

La iniciativa se enmarca en la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y permitirá respaldar 98 proyectos de instituciones científicas bonaerenses, que involucrarán a más de 900 investigadores. Los fondos serán canalizados a través del Consejo Federal de Inversiones y apuntan a fortalecer el entramado productivo local.

Durante el anuncio, Kicillof marcó un fuerte contraste con la política del Gobierno nacional y cuestionó el ajuste en ciencia y tecnología. “Mientras a nivel nacional se vacía el sistema científico, en la Provincia redoblamos la apuesta porque sin investigación no hay desarrollo”, sostuvo el mandatario.

El gobernador advirtió además que el deterioro del sector científico no solo implica el cierre de laboratorios o la interrupción de proyectos, sino también la pérdida de años de trabajo y formación, lo que profundiza la dependencia tecnológica y económica del país.

En paralelo, se presentaron nueve proyectos vinculados a energías renovables, seleccionados junto al programa Proinged, orientados al desarrollo experimental en energía solar y eólica. Estas iniciativas buscan dar respuesta a problemáticas energéticas concretas dentro del territorio bonaerense.

El anuncio se conoció en la misma semana en la que el Gobierno nacional confirmó la baja definitiva de los PICT, una de las principales líneas de financiamiento científico del país. Frente a ese escenario, la Provincia apuesta a sostener y ampliar el sistema científico como una política estratégica de largo plazo.

Fuente: Dib