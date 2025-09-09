El Gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo para financiar una nueva edición del programa Proyecto Memoria Joven. La iniciativa apunta a transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la memoria, la verdad y la identidad como pilares de la democracia.

Ads

Según el decreto 2342/25, publicado en el Boletín Oficial, la Provincia transferirá $109.966.000 a la organización que encabeza Estela de Carlotto. Los fondos serán destinados a charlas y talleres que se realizarán en distintos puntos del territorio bonaerense.

Puede interesarte

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, con actividades socio-culturales que promueven inclusión, formación ciudadana y participación juvenil. Los encuentros estarán organizados en cuatro ejes: comunicación para los derechos humanos; Abuelas y el derecho a la identidad; memoria en el tiempo; y memoria joven hoy.

Ads

Desde la entidad destacaron que estas iniciativas son fundamentales para fortalecer el vínculo intergeneracional, sostener la lucha por la identidad y transmitir a los más jóvenes los valores de los derechos humanos y la democracia.

El gobernador Axel Kicillof acompañó el anuncio junto a Estela de Carlotto y remarcó la importancia de que las juventudes se involucren en el proceso de memoria, verdad y justicia que atraviesa a la historia reciente argentina.

Ads

Fuente: Dib