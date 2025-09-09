Kicillof anunció fondos para un programa de Abuelas de Plaza de Mayo destinado a jóvenes
El subsidio será de casi $110 millones de pesos.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo para financiar una nueva edición del programa Proyecto Memoria Joven. La iniciativa apunta a transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la memoria, la verdad y la identidad como pilares de la democracia.
Según el decreto 2342/25, publicado en el Boletín Oficial, la Provincia transferirá $109.966.000 a la organización que encabeza Estela de Carlotto. Los fondos serán destinados a charlas y talleres que se realizarán en distintos puntos del territorio bonaerense.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, con actividades socio-culturales que promueven inclusión, formación ciudadana y participación juvenil. Los encuentros estarán organizados en cuatro ejes: comunicación para los derechos humanos; Abuelas y el derecho a la identidad; memoria en el tiempo; y memoria joven hoy.
Desde la entidad destacaron que estas iniciativas son fundamentales para fortalecer el vínculo intergeneracional, sostener la lucha por la identidad y transmitir a los más jóvenes los valores de los derechos humanos y la democracia.
El gobernador Axel Kicillof acompañó el anuncio junto a Estela de Carlotto y remarcó la importancia de que las juventudes se involucren en el proceso de memoria, verdad y justicia que atraviesa a la historia reciente argentina.
Fuente: Dib
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión