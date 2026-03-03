Kicillof anunció beneficios impositivos y una regulación para plataformas digitales
El gobernador bonaerense presentó cinco medidas que incluyen alivio fiscal para contribuyentes cumplidores, un proyecto para regular el trabajo en apps, reformas en seguridad, producción pública de medicamentos y ampliación de la sala de 3 años.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió el período de sesiones ordinarias con una batería de anuncios cuyos ejes son: alivio fiscal, nuevas regulaciones laborales y reformas en áreas clave. En un discurso con fuertes críticas al presidente Javier Milei, llamó a construir una alternativa “productiva y federal”.
Entre las medidas económicas, anunció la implementación del Régimen Riesgo 0 - SAF 0, que reducirá a cero las alícuotas de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores. Según explicó, el objetivo es liberar capital de trabajo y aliviar la carga administrativa para pymes.
En el plano laboral, enviará un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales, con la creación de un registro provincial y la exigencia de seguros obligatorios. Además, adelantó una nueva ley para el personal policial y una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública.
En salud, volverá a impulsar la Producción Pública de Medicamentos mediante una Sapem que fortalecerá al Instituto Biológico Tomás Perón, mientras que en educación firmará un decreto para ampliar el acceso a la sala de 3 años en toda la provincia.
Fuente: Dib
