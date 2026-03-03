El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió el período de sesiones ordinarias con una batería de anuncios cuyos ejes son: alivio fiscal, nuevas regulaciones laborales y reformas en áreas clave. En un discurso con fuertes críticas al presidente Javier Milei, llamó a construir una alternativa “productiva y federal”.

Entre las medidas económicas, anunció la implementación del Régimen Riesgo 0 - SAF 0, que reducirá a cero las alícuotas de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores. Según explicó, el objetivo es liberar capital de trabajo y aliviar la carga administrativa para pymes.

En el plano laboral, enviará un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales, con la creación de un registro provincial y la exigencia de seguros obligatorios. Además, adelantó una nueva ley para el personal policial y una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública.

En salud, volverá a impulsar la Producción Pública de Medicamentos mediante una Sapem que fortalecerá al Instituto Biológico Tomás Perón, mientras que en educación firmará un decreto para ampliar el acceso a la sala de 3 años en toda la provincia.

Fuente: Dib

