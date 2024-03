"Gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario". Esa fue la tríada que Axel Kicillof exhibió este miércoles ante la Legislatura bonaerense durante la apertura de sesiones ordinarias.

En un duro discurso en clave nacional, Kicillof dedicó sendos pasajes de su alocución a contrastar con la gestión de Javier Milei y lanzó fuertes críticas contra la Casa Rosada, a la que acusó de llevar adelante un "plan de ajuste ortodoxo" sin "ninguna medida de contención, ni red de acompañamiento".

Apenas pasadas las 17, el gobernador bonaerense arribó al Palacio Legislativo de la Provincia, ubicado en La Plata, en compañía de su vice, Verónica Magario.

Al comienzo, denunció que "el presidente Milei no quiere achicar el Estado sino desintegrarlo, y lo reconoce. Este objetivo tropieza sin embargo con un primer y determinante obstáculo: ni más ni menos que nuestra Constitución Nacional".

En esa tónica aseguró que "Argentina es republicana, así que el presidente debe respetar, aunque no tenga las mayorías, la división de poderes; a los diputados, diputadas, senadores y senadoras".

Al mismo tiempo, el exministro de Economía afirmó: "Milei debe dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos".

Qué dijo Kicillof

“En virtud de la gravedad inédita del contexto, hoy no puedo limitarme a hacer la tradicional exposición, centrada exclusivamente en el desarrollo de la gestión de nuestro ámbito bonaerense. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial”, comenzó planteando el gobernador, en lo que fue el inicio de su exposición para confrontar con Milei.

Tras mencionar que La Libertad Avanza no ganó en ninguna gobernación ni intendencia del país, Kicillof consideró que esto “implica que el Presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron en presidente. Aunque le cueste debe comprenderlo: la democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la Constitución, con las responsabilidades de cada uno y con las leyes. No se trata de apretar, extorsionar, fundir, amenazar, insultar y agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas o proyectos”.

“La Argentina adoptó un régimen representativo, así que Milei debe respetar a los diputados, a los gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo. La Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”, agregó más tarde.

Luego de mencionar que “en la campaña electoral repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, la clase media o los más vulnerables”, el gobernador sostuvo que “Milei aplicó su famosa motosierra, pero la apuntó a los ingresos de los jubilados, de los trabajadores formales e informales, de los públicos y de los privados”.

“Lo escuchábamos declamar el viernes, para regocijo de los trolls que poblaban de los balcones del Congreso, que se ajustó a la política. Como se ve, es puro verso. La motosierra se aplicó sobre los jubilados, los laburantes, los pueblos de las provincias, las asignaciones familiares, las universidades nacionales. Para ser justos y exhaustivos, no todos los renglones del gasto se redujeron, hubo una partida que creció fuerte: fue el pago de servicios de la deuda externa, que se incrementó un 139% en términos reales”, remarcó.

Kicillof también cuestionó la paralización de la obra pública. “Cuándo Milei defiende orgulloso el ajuste, tal vez no comprende o tal vez no le importa el daño que causa parar las 900 obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Y agregó que “son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses”. “Esas obras nunca las podría hacer un privado simplemente porque no dan ganancia, ni tampoco las financiarán los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares. O las hace el Estado o no hay dignidad en la provincia de Buenos Aires”. “Las obras se tiene que reiniciar de manera urgente”, reclamó.