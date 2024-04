En el marco del congreso de la Unión Obrera Metalúrgica, que se desarrolló en la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un discurso con un marcado tono electoral, en el que cuestionó todos los aspectos del plan económico del Gobierno de Javier Milei y subrayó que “hay una ajuste”, pero que “la casta es la única que se está salvando de esta situación”.

Lo del tono proselitista en las palabras de Kicillof lo dejó en claro el mismo mandatario, cuando a la hora de analizar la situación actual dijo que había que “dejar en claro que a esta altura del partido, a pocos meses de haber asumido Milei, estamos delante de la etapa electoral más grande la historia argentina. Es una etapa electoral”.

Antes que nada, Kicillof apunó a la autocrítica de aquellos sectores que estuvieron en el poder y no pudieron convencer desde el discurso de no tomar el rumbo que marca la actual gestión: “¿Qué es lo que nos faltó hacer, explicar, qué caminos debimos recorrer para que esto no volviera a ocurrir en Argentina?”, se preguntó.

Y apeló a quienes votaron a Milei “enojados, decepcionados; a veces seducidos por discursos novedosos, encandilados por los gritos, por la agresividad, por esa aparente fortaleza; engañados por el clima mediático, pensando sinceramente que iba a posibilitar una mejora en diferentes aspectos de su vida. Lo votaron creyendo que ese programa que planteaba les iba a servir para salir de la angustia o necesidades que no tenían cumplidas”.

Sobre las políticas que está aplicando el ministro de Economía, Luis Caputo, Kicillof consideró que se trata de “una repetición de un programa de ajuste, neoliberal” y resaltó que “cada vez que se aplican estos planes piden paciencia, hablan de la luz al final del túnel, que se va a solucionar o que hay que atravesar un desierto para llegar al paraíso. Esto ya lo hemos vivido”.

Además, el gobernador bonaerense se refirió a la campaña y recordó que “dijeron que este ajuste iba a ser un ajuste distinto. Sin afectar a los sectores laburantes, populares, a los que menos tienen. Decían que se votaba un ajuste, pero uno diferente, a un sector favorecido al que llamaban la casta”. Y fue categórico al concluir: “Estamos en condiciones de llamar a esto una estafa electoral.

En su cuestionamiento a Milei, Kicillof reconoció que “ajuste hay, pero la casta es la única que se está salvando de esta situación. El ajuste fue para el obrero, fue para los sectores vulnerables, para la familia, para las provincias; vino en la comida, en los remedios, les pegó a todos. Ajuste para el pueblo, para los trabajadores, para el empresario pyme. El centro del programa que prometieron en las elecciones no se está cumpliendo”.