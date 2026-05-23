El gobernador Axel Kicillof volvió a cuestionar el proyecto que busca modificar el régimen de Zona Fría y advirtió que la medida podría generar fuertes aumentos en las facturas de gas en distintas regiones del país. Durante una actividad realizada en Tornquist, sostuvo que la propuesta impulsada por el Gobierno nacional dejaría sin tarifa diferencial a millones de hogares.

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Según expresó el mandatario bonaerense, más de tres millones de hogares en todo el país podrían perder el beneficio, mientras que más de un millón de usuarios de la provincia de Buenos Aires se verían afectados de manera directa. Kicillof sostuvo que, en algunos casos, las facturas podrían duplicarse y remarcó que existen zonas bonaerenses con condiciones climáticas que justifican mantener el esquema vigente.

El debate se da luego de que la iniciativa obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados y quedara a la espera de su tratamiento en el Senado. El proyecto plantea limitar el beneficio principalmente a regiones con climas extremos y a determinados sectores vulnerables, modificando el alcance que había sido ampliado en 2021.

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Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma apunta a reducir el gasto destinado a subsidios energéticos y reorganizar el sistema vigente. En cambio, desde distintos sectores opositores advierten que el cambio podría trasladar un mayor costo a los usuarios residenciales, especialmente ante la llegada de los meses de bajas temperaturas.

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