La señal de alarma se encendió en la sede de gobierno bonaerense, donde ante la consulta sobre si el pago del aguinaldo estaba garantizado, la respuesta fue negativa. El escenario preocupa además porque en mayo deberá reabrirse la negociación paritaria con los gremios estatales de cara a junio.

Ads

Según los datos expuestos por la administración provincial, la recaudación tributaria nacional cayó 9,7% en febrero de 2026. Solo ese mes, Buenos Aires recibió 100.000 millones de pesos menos por coparticipación federal que en el mismo período del año anterior. Desde diciembre de 2023, la Provincia asegura haber perdido más de 22 billones de pesos y le reclama esos fondos al gobierno de Javier Milei.

A la presión fiscal se suman señales de malestar en la calle. En el conurbano se multiplicaron las largas filas de pasajeros por la reducción de frecuencias de colectivos, mientras familiares de policías reclamaron mejoras salariales durante un acto en la escuela Vucetich. En la Provincia reconocen que hay tensión por el cumplimiento de las paritarias y por las diferencias salariales entre distintas áreas del Estado.

Ads

Puede interesarte

El conflicto del transporte agravó aún más el cuadro. Las empresas redujeron un 8% los servicios provinciales y municipales tras el aumento del gasoil. Desde la gestión bonaerense advirtieron que el sistema está en una situación crítica, aunque prometieron controles y posibles quitas de subsidios para las compañías que no cumplan con las prestaciones mínimas.

El deterioro económico también impacta sobre la actividad productiva. De acuerdo con el documento que maneja la administración de Kicillof, la actividad económica provincial acumula una caída del 4,4% en 2025 respecto de 2023. La industria manufacturera retrocedió 8,2%, la construcción registra bajas superiores al 20% y la capacidad instalada industrial cayó al 53,6%, el nivel más bajo de la década.

Ads

En paralelo, crecen los indicadores sociales negativos. La Provincia sostiene que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 270.000 empleos registrados a nivel nacional, que en territorio bonaerense hay 160.000 nuevos desocupados respecto de 2023 y que cerraron casi 22.000 empresas desde noviembre de ese año. A eso se suma una morosidad familiar récord del 10,6% en enero de 2026 y una caída del 9,3% en el consumo en supermercados.

En ese marco, el próximo 21 de abril la Corte Suprema realizará una nueva audiencia por el reclamo bonaerense de 1,6 billones de pesos correspondientes a fondos adeudados de la Anses. El conflicto, además de económico, ya quedó atravesado por la disputa política entre Kicillof y la Casa Rosada.

Fuente: Dib