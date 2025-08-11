El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra Javier Milei por su visita a un baldío en Villa Celina, partido de La Matanza, donde el jueves pasado se tomó una foto junto a su hermana Karina, dirigentes del PRO y candidatos de La Libertad Avanza (LLA), sosteniendo una bandera con la frase “Kirchnerismo nunca más” escrita con la tipografía utilizada en el informe de la Conadep sobre los desaparecidos.

En diálogo con Radio 10, Kicillof calificó el acto como “un pequeño operativo de marketing” y aseguró que el Presidente “estuvo 20 minutos en total y apenas 5 minutos en ese lugar”. Según el mandatario, Milei “huyó cuando los vecinos que lo vieron decidieron ir a hablarle”, y remarcó que el contacto fue impedido por un fuerte operativo de seguridad.

Kicillof también cuestionó la presencia en la foto del ex-comisario Maximiliano Bondarenko, denunciado por el Gobierno provincial junto a otros 23 policías por, presuntamente, trabajar para la campaña libertaria con recursos e información de la fuerza, algo prohibido por la normativa vigente.

En su declaración, el gobernador volvió a denunciar la existencia de una “campaña roñosa” por parte de LLA, a la que vinculó con “milicias digitales, noticias falsas, elementos turbios y pauta encubierta”. Sostuvo que se trata de una estrategia que podría incluir futuras operaciones judiciales contra opositores.

Además, criticó el plan económico nacional, al que definió como “ortodoxo, recesivo, de ajuste, de reducción de ingresos y de desindustrialización”. Según Kicillof, “la inflación que viven las familias no es la que muestra el Gobierno” y el ajuste está afectando la capacidad de pago de servicios y transporte.

En el tramo final de la entrevista, Kicillof defendió la boleta de Fuerza Patria para las elecciones legislativas del 26 de octubre, afirmando que busca “ponerle un freno a Milei” y defender “la salud, la educación, la obra pública, la seguridad, a los jubilados, al CONICET, a los docentes, la soberanía y la democracia”.

Fuente: Dib