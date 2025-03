El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inaugurará este miércoles el 153° período de sesiones ordinarias. Desde el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, el mandatario provincial enviará un mensaje en varias líneas. Su discurso estará signado por lo hecho en su gestión durante 2024 en medio del contundente recorte de recursos nacionales con el que tuvo que gobernar el año pasado. Desde ese contexto, volverá a confrontar con el presidente Javier Milei, que días atrás le pidió su renuncia y amenazó con una intervención federal sobre Buenos Aires de parte del Gobierno nacional, para accionar sobre la inseguridad que impera en el territorio bonaerense.

El golpe por golpe discursivo con el presidente está en su punto más alto, pero nadie se anima a predecir cómo, dónde o cuándo finalizará. Desde hace algunas semanas, la figura del mandatario provincial se ha vuelto blanco de críticas que emanaron desde el Gobierno nacional y que en redes estuvo empujado por su brazo armado digital de La Libertad Avanza. Los distintos episodios de inseguridad allanaron el terreno para el combate en redes y los cruces tuiteros. Kicillof, en el medio, anunció que evalúa denunciar penalmente al presidente por amenazar con una intervención federal sobre Buenos Aires.

Los casos de inseguridad de los últimos días fagocitó la polarización presidente-gobernador. Se espera que este miércoles, Kicillof vuelva a contestarle a Milei y, puntualmente, por el tema de Seguridad hará un repaso de distintos hechos de gestión. La adquisición de 6.581 patrulleros desde que asumió la gestión en diciembre del 2019, la reducción en la vacancia de cargos judiciales a partir del envío de pliegos al Senado o la ampliación en la capacidad penitenciarias con 7.122 nuevas plazas, entre otros temas, estarán sobre la mesa.

También se especula que habrá anuncios referidos a la cartera de Seguridad, luego de cómo resonaron los últimos casos de inseguridad, con el asesinato de Kim Gómez, en La Plata, como el más brutal.

La oposición estará expectante cuando hable de lo hecho en materia de Seguridad. Se descuenta que habrá algunos cruces en pleno recinto. Además, los bloques no peronistas aprovecharán la presencia del gobernador en la Legislatura para exponer sus críticas a la administración del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social para los trabajadores con vinculación al Estado bonaerense y los empleados municipales. Durante lo que fue la infructuosa negociación del Presupuesto y Ley Fiscal 2025, la oposición intentó poner en la mesa de conversaciones la autarquía de IOMA. Nada prosperó.

Entre los invitados habrá intendentes oficialistas y de la Unión Cívica Radical. Los enrolados en el PRO no asistieron en anteriores oportunidades y se descuenta que tampoco lo harán este miércoles. Desde la organización, adelantaron que también fueron invitados a escuchar el discurso de Kicillof, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner y la titular del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Kirchner.

En las inmediaciones de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, habrá una demostración de fuerza propia para ungir a Kicillof como el conductor de un espacio que vaya a la par de La Cámpora y el cristianismo, por un lado, y el Frente Renovador de Sergio Massa,

El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), fue la materialización de esta instancia. Por eso se descuenta que este miércoles cerca de los 42 intendentes que firmaron su adhesión al MDF estén en La Plata.

Algunos de ellos movilizarán su estructura hasta la capital bonaerense. Se prevé que una vez finalizado el discurso formal, Kicillof encabece un acto político propio del otro lado de la Plaza San Martín, en la capital bonaerense, a casi 150 metros del recinto legislativo. En el entorno del gobernador buscan bajarle la expectativa a esa instancia y hablan de que será un saludo y agradecimiento a quiénes desde las primeras horas de la tarde se apostarán en la esquina de la Gobernación bonaerense. Fueron convocados a la intersección de las calles 6 y 51. La plaza —que fue remodelada por completo y se inaugurará oficialmente este jueves— separa un edificio del otro.

Intendentes, gremios, organizaciones sociales, funcionarios y espacios que integran el MDF vienen haciendo la convocatoria a la plaza desde hace algunos días. El clima, estiman, acompañará. Allí, Kicillof podría llegar a dar alguna señal a la discusión interna del peronismo, algo que quienes trabajan en lo que será su discurso deslizan que no entrará de manera categórica entre los ítems a desarrollar dentro del recinto.

La militancia espera algún tipo de coordenada. En la previa a la jornada política, Daniel Menéndez —subsecretario de Economía Social de la Provincia y referente de Somos Barrios de Pie, una de las orgas que movilizarán en gran número hacia La Plata— planteó que “la constitución del movimiento Derecho al Futuro es el paso correcto para el momento que nos toca. Urge empezar a ponerle límites a la ola neoliberal que nos asola. Y para ello y para darle forma a esas nuevas canciones, debemos fortalecer la figura del Gobernador. Es imperioso construir una gran fuerza social que ampare a millones de argentinos y argentinas para hacer posible, como un primer gran paso hacia el futuro, la victoria en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el Ejecutivo debe confirmar cómo será el cronograma electoral del 2025 en la provincia de Buenos Aires. La oposición y parte del peronismo esperan con ansias esa resolución. Algunos bloques de no peronistas podrían acompañar la suspensión de las elecciones primarias si se trata el proyecto de ley que a fines del año pasado presentó el diputado massista, Rubén Eslaiman. En la antesala de la redacción final del discurso, cerca de Kicillof aseguraban que el tema no estaría incluido y que la decisión de qué hacer con las PASO y un eventual desdoblamiento electoral será en el marco de una mesa política con los restantes sectores de UP, principalmente el eje La Cámpora/Instituto Patria y el Frente Renovador.

