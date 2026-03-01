La Asamblea Legislativa, en el marco de la apertura de sesiones, estará atravesada por un paro docente y de estatales, inédito desde su llegada al poder, producto de la falta de acuerdo salarial.

En su discurso, Kicillof volverá a apuntar contra el presidente Javier Milei por lo que considera un “estrangulamiento financiero” a la provincia. En su entorno hablan de una deuda de 22 billones de pesos por recortes y caída de recursos, cifra que Nación desconoce.

A la tensión económica se suma la interna con La Cámpora, reavivada tras la disputa por cargos clave en el Senado bonaerense.

El oficialismo llega así al inicio formal del año político con puentes frágiles hacia adentro y presión sindical en la calle.

