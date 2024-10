Las Artes Marciales Mixtas (MMA) tendrán un representante local en una de las franquicias más importantes del mundo: UFC. El marplatense Kevin Vallejos logró firmar su contrato luego de ganar en el Dana White´s Contender Series en Estados Unidos y ya se metió en la historia de este deporte.

De vuelta en la ciudad, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre todo lo que generó su triunfo: “Soy consciente de lo que he logrado, de la victoria que conseguimos. Es un evento donde se juega el futuro, asique es bastante peligroso ya que van a matar directamente”. Superando esta instancia, ha dado el paso definitivo para el despegue de su carrera: “Es un sueño, es lo más alto que podemos llegar en las MMA y demostramos que se llega”.

Con 14 peleas ganadas y una derrota supo construir una carrera despertando el interes de todo el ambiente: “Vengo peleando hace mucho, tengo ranking un en mi categoría, que son 66 kilos y un historial de peleas bastante alto a pesar de la edad que tengo y el tiempo que llevo haciendo este deporte”, explicó “El Chino”.

Es que Vallejos se encontró con las Artes Marciales Mixtas de casualidad y encontró un modo de vida: “Comencé a hacerlo sin expectativa, simplemente para entrenar a los 16 años y porque estaba cerca de mi casa. Me anoté sin saber que que eran las MMA y me adapté, era un deporte de contacto y la parte física me gustó. Luego de cuatro meses entrenando estuve en mi primer competencia, gané y así estuve en 14 peleas amateurs. Antes de la pandemia ya estábamos pensando en el profesionalismo pero nos agarró la pandemia, estuvimos un año completamente parado. Me tocó empezar a trabajar, a moverme, porque no tenía nada del profesionalismo. Volvimos después de la pandemia a entrenar y ahí pude tener mi primera pelea profesional; nos fue muy bien y así hicimos una cadena de 11 peleas al hilo ganadas”, repasó sobre su historia dentro de las Artes Marciales Mixtas.

Se fue ganando un espacio en un lugar que, al principio, le era ajeno, pero luego se dejó llevar: "Es muy difícil explicarlo porque realmente uno tiene que vivirlo. No es simplemente como se ve en la tele o en los programas, dos personas matándose en una jaula; hay mucho detrás de todo eso. Mucho entrenamiento, mucho compañerismo, te generan un vínculo muy grande con tus compañeros de entrenamiento. También es un deporte que te enseña mucho, te hace una mejor persona, más tranquilo, a pesar de que sabes pelearte, te hace una persona mucho más tranquila. Es un deporte muy lindo.

Su mejor virtud está en sus puños y así es como pudo ganar la mayoría de sus peleas: “mi fuerte es el boxeo, siempre entrené con boxeadores, ellos me fueron enseñando pero hacer boxeo solo no te sirve, es un deporte distinto, se paran distinto, la jaula es distinta, fui implementando parte de cosas de boxeo, me gusta mucho, siempre lo entrené. En casi todas mis peleas se hace ver que soy buen boxeador, pero en general soy un muy buen striker y la lucha todavía no la he demostrado mucho”.



Llegó a tener la oportunidad de pelear por un contrato gracias a su buena performance, lo cuál es un mérito extra: “Ya había peleado en el Contender, perdí y me volvieron a llamar. Esta vez fueron distintos los resultados, pero es algo que depende de tus peleas, como las hagas, si son llamativas, si sos realmente buenos, a qué tipo de gente le ganaste, ellos están continuamente viéndonos. Es todo un premio a la carrera que hice”.

Su presente es de profesionalismo pleno a punto tal que hace seis meses que está entrenando en México: “Estuve en un instituto de desarrollo de atletas, fuimos 40 competidores y solamente quedamos 20. Nos siguen perfeccionando nuestros estilos, tenemos los mejores aparatos, los mejores profesores, es un programa de desarrollo para peleadores hacia UFC, no hacen a su gusto”.

Disfrutar de este presente es clave porque ahora se vendrán desafíos mucho más importantes. Vallejos sabe que así será: “Hoy que ya gané, estoy más tranquilo en mi casa, me pongo a pensar y llevo solamente seis años en este deporte pero llegué donde hay muchos competidores que hace 12 años que quieren llegar. Sé que no es casualidad, es trabajo duro, esfuerzo, disciplina, saber qué es lo que quería de chico y meterme de lleno y es por eso también que estoy donde estoy. No fue nada regalado, realmente nunca tuve nada regalado”.

Ahora dedicará tiempo a su familia porque empieza el tramo más importante para él, prepararse para el gran desafío: “dentro de un par de semanas tengo que volverme a México, que tengo un buen equipo ahí voy a seguir entrenando. Si antes entrenaba mucho, ahora tengo que entrenar dos o tres veces más. En la carrera realmente lo difícil empieza ahora, lo anterior fue lo fácil, ahora sí arranca lo difícil”, finalizó.