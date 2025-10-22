El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, recorrieron el avance de obras del Plan Hídrico Integral.

Ads

En ese sentido, recorrieron las obras en la Planta Patagonia que contará con una cisterna con capacidad para almacenar 30 millones de litros de agua, y otra en el barrio Bosque Alto, con una capacidad de almacenamiento de 10 millones de litros, junto a sus respectivas estaciones de bombeo.

Durante la visita, el ministro detalló que "son dos obras estructurales del Plan Hídrico Integral que llevamos adelante para resolver un problema histórico con el agua potable en la ciudad”, al mismo tiempo que añadió: “Desde el primer día, por decisión del gobernador Kicillof, nos comprometimos a desarrollar este plan de manera muy rigurosa y garantizar los fondos para que, cada verano que se aproxima, Bahía Blanca esté en mejores condiciones”.

Ads

“Vamos a seguir invirtiendo recursos y trabajando con mucha seriedad en las obras que necesitan las y los bahienses”, concluyó.

Puede interesarte

Además, en la Planta Patagonia se construirá un acueducto de 8 kilómetros de longitud que se conectará con Bosque Alto para asegurar la distribución de agua potable, mientras que en Bosque Alto se ejecutará otro acueducto de 5 kilómetros que se extenderá hasta el barrio Los Chañares, donde se empalmará a la red existente, en la intersección de las calles Felipe Varela y Ayacucho.

Ads

Esta obra, que beneficiará de forma directa a más de 300 mil bahienses, se completa con la reparación de los pavimentos y veredas intervenidos.

El Plan Hídrico Integral para Bahía Blanca tiene el objetivo de mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable, dando una respuesta estructural a los problemas históricos de producción y distribución de agua potable que afectan a la región. Las obras abarcan todos los componentes del sistema de agua potable, incluyendo la reparación de acueductos muy antiguos y la ampliación de las redes de distribución, entre otras.

Asimismo, frente al temporal histórico que afectó a la ciudad el 7 de marzo, el Gobierno provincial puso en marcha el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, que a la fecha cuenta con una inversión plurianual extraordinaria estimada de $210.554 millones, y que está permitiendo reemplazar y reconstruir la infraestructura dañada.

Ads

Puede interesarte

El proyecto incluye tres líneas de acción: el Plan del Sistema Hidráulico, la Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna, y el Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante en Bahía Blanca una inversión de $535.648 que, por fuera del Plan de Reconstrucción Integral, incluye 125 obras y proyectos para beneficiar a 336.574 personas.