El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recorrió la obra finalizada del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Palmas en Miramar, un edificio de 499 m² que beneficiará a más de 50.000 vecinos, y anunció el inicio del proceso de licitación para el nuevo Hospital Subzonal.

Durante la visita, Katopodis calificó al nuevo espacio como un lugar “moderno y de calidad que se suma al sistema público de salud de Miramar” y agregó que “defendemos estas obras porque somos un gran pueblo, porque no da lo mismo inaugurar o no este centro y porque la Argentina para nuestros hijos es la discusión que vamos a dar todos los días”.

El nuevo edificio fue desarrollado de manera conjunta por los ministerios provinciales de Infraestructura y de Salud y cuenta con una superficie total de 499 m². El CAPS dispone de seis consultorios para atención clínica general, ginecológica y odontológica, sala de enfermería, áreas de administración y dirección, vacunatorio, farmacia con depósito y sanitarios.

La intervención se completó con la provisión de equipamiento y mobiliario para su funcionamiento, además de un gabinete de tubos de oxígeno, grupos electrógenos y un Salón de Usos Múltiples.

El centro permitirá mejorar la calidad de la cobertura sanitaria en Miramar, brindando condiciones edilicias adecuadas para garantizar un acceso confortable e inmediato a la salud. Asimismo, facilitará la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de distintas patologías, además de descentralizar la atención médica y aliviar la demanda de los hospitales de mayor complejidad de la región.

En el mismo marco, se anunció el inicio de la licitación para la construcción del nuevo Hospital Subzonal de Miramar, que prevé un edificio de 4652 m² y permitirá ampliar el acceso a servicios de salud de mediana y alta complejidad. El proyecto había sido iniciado y licitado en 2023 por el entonces Ministerio de Obras Públicas, pero quedó desfinanciado por el actual Gobierno nacional. La provincia retomó la iniciativa y avanzará con una nueva licitación para su ejecución.

Previamente, Katopodis recorrió junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, las obras de defensa en la Costanera Sur de Miramar, que consistieron en la construcción de una protección para el muro deteriorado por las tempestades marinas, situación que generaba anegamientos en las veredas cercanas al muelle y al paseo costanero.

Las tareas forman parte de un plan de 18 intervenciones de defensas costeras que se desarrollan en 11 municipios. La nueva estructura abarca 395 metros lineales entre las calles 31 y 35 y permitió generar 920 m² de nueva playa.

“El cambio climático es una realidad, son cada vez más extremos, y para eso estamos convencidos de que la planificación de la infraestructura es la herramienta que tenemos para cuidar a nuestra gente”, sostuvo Katopodis.

La obra permitirá prevenir el riesgo hídrico en Miramar y proteger a unas 90.000 personas entre habitantes y turistas. Además, reducirá las probabilidades de inundaciones, anegamientos y daños asociados a la erosión costera y a la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos como temporales, sudestadas y crecidas.