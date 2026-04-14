Crece la tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional por la falta de fondos para el mantenimiento de rutas. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se movilizará este martes junto a intendentes al Palacio de Hacienda para reclamar por la suba de combustibles y la paralización de obras.

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En paralelo, diputados nacionales de Fuerza Patria denunciaron una “retención indebida” de más de $1,1 billones que, por ley, deben destinarse al sistema vial. Se trata de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que tienen asignación específica para el arreglo de rutas.

Según detallaron, el monto retenido asciende a $1.165.491.000.000 y corresponde a fondos no ejecutados desde 2024. “Esta subejecución contrasta con el estado de abandono de amplios tramos de la red vial nacional”, advirtieron.

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El reclamo cobra fuerza en medio de reiterados accidentes en rutas como la 3 y la 5, donde vecinos vienen denunciando el deterioro y la falta de obras.

En ese contexto, Katopodis también apuntó contra el aumento de los combustibles y pidió retrotraer los precios. “Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va al Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial”, cuestionó.

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La movilización contará con el respaldo de más de cien intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, y busca visibilizar un reclamo que suma apoyos en distintos sectores políticos.

Fuente: Dib