Desde Mar del Plata, donde participa del 2° Congreso Productivo Bonaerense, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de cortar la obra pública y aseguró que “no es un problema partidista, la inversión la necesita el país”.

El funcionario expresó que cuando desde la Provincia se habla de que “la obra pública no se frena” se piensa “en la obra pública como palanca para la producción en un contexto donde el Gobierno nacional ha frenado toda la obra pública”.

En diálogo con El Marplatense, Katopodis agregó que “cuando pensamos en una agenda de desarrollo productivo con los puertos, con las rutas, con los caminos, estamos pensando en una provincia que sigue apostando a un modelo productivo, de trabajo. Es muy importante escuchar, recuperar las experiencias y ponerlas en valor en un contexto complejo como este”.

Con esta inversión provincial en Infraestructura Sanitaria, el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de #MarDelPlata tendrá 21 consultorios de pediatría, un área de enfermería y aulas de docencia.



Hoy recorrimos con @FerRaverta el espacio que va a ampliar la atención en… pic.twitter.com/8uEqzx5RE5 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) July 2, 2024

Sin embargo, reconoció que no será sencillo: “En algunos casos va a ser con contención. En muchos casos se nos hará más dificultoso. Estamos convencidos de que no es un problema partidista, la inversión en obra pública la necesita el país, no importa donde esté parado uno ideológicamente”.

Sobre el congreso, Katopodis consideró “increíble” la convocatoria de actores públicos y privados, “para pensar y para poner en valor todo lo que se está haciendo en un contexto muy difícil. Se pone en valor lo que viene haciendo el gobernador y la necesidad que tenemos de seguir construyendo puertos, rutas, obras hídricas, para seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente”.

Puede interesarte

“Nosotros vamos a seguir apostando a ese camino. Que la ciencia y la tecnología son combustibles y palanca para el desarrollo, eso está resuelto, no está en discusión”, concluyó el funcionario provincial.