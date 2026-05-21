A cargo de Gabriel Katopodis el ministerio oficializó este jueves una serie de movimientos presupuestarios y administrativos que incluyen una reasignación de más de $10.000 millones para atender emergencias hídricas, obras de mantenimiento y actualizaciones de contratos afectados por la inflación.

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La principal medida quedó plasmada en la Resolución N° 332, mediante la cual la cartera provincial transfirió créditos presupuestarios por $10.000 millones dentro de la Jurisdicción 14 para reforzar financieramente a la Dirección Provincial de Hidráulica.

Según surge de los fundamentos técnicos, los fondos estarán destinados principalmente a cubrir gastos operativos vinculados al uso de maquinaria pesada y tareas de intervención rápida frente a riesgos hídricos, desbordes y procesos de erosión.

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En paralelo, Katopodis firmó la Resolución N° 350, que habilita un desembolso de $385 millones, más otros $115 millones diferidos, para financiar la operación y mantenimiento de bombas depresoras en el partido de Quilmes.

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Pero la agenda oficial no quedó solo en la emergencia hídrica. En una resolución conjunta con la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, el Gobierno provincial también aprobó un convenio de comodato con el Banco Provincia para utilizar un inmueble de 520 metros cuadrados ubicado en el noveno piso del edificio de Reconquista 46, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El acuerdo tendrá vigencia por 12 meses con prórroga automática y establece que ambos ministerios deberán afrontar gastos de mantenimiento, servicios y además regularizar deudas acumuladas desde diciembre de 2025 por la utilización del espacio.

La batería de resoluciones incluye además nuevas adecuaciones de precios en obras públicas golpeadas por la inflación. Entre ellas aparece la actualización contractual de la obra de la “Casa de la Provincia” en General Belgrano, ejecutada por la firma FENBER Ingeniería S.A.

Tras la redeterminación de precios y el recálculo de certificados de obra, la Provincia aplicó una detracción superior a los $281 millones sobre montos ya ejecutados, en el marco del esquema de ajuste de costos vigente para contratos públicos.

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Las resoluciones reflejan el tamaño del gasto que maneja actualmente el Ejecutivo bonaerense. En paralelo a la toma de deuda por más de $543 mil millones para sostener la caja provincial, el Gobierno continúa moviendo partidas millonarias para emergencias, contratos, mantenimiento y funcionamiento administrativo, incluso en medio de un escenario fiscal cada vez más ajustado.