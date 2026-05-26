El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguró junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente Francisco Echarren la renovada Plaza del Ferrocarril en Castelli, en el marco de un acto realizado el 25 de mayo para poner en valor este espacio público.

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Durante la inauguración, Katopodis expresó: “Inauguramos esta nueva Plaza del Ferrocarril, un lugar que forma parte de la historia y de la vida cotidiana de Castelli”. Y agregó que la renovación se hizo “con iluminación LED, nuevos bancos y un sector recreativo infantil inspirado en la identidad ferroviaria, para que las familias vuelvan a encontrarse y disfrutar”.

“Este 25 de Mayo nos encuentra haciendo lo que más nos importa: estar cerca y devolver espacios públicos de calidad a nuestra gente”, concluyó el funcionario provincial.

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Las obras incluyeron una intervención integral con la renovación del sistema de iluminación mediante farolas con tecnología LED, la instalación de bancos de hormigón y la incorporación de un amplio sector recreativo infantil con juegos temáticos ferroviarios como locomotoras y vagones, además de trepadores, sube y baja, spinner, calesitas, treep, hamacas, domos, paneles lúdicos y mangrullos modulares.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de uso, seguridad y permanencia en el espacio, promoviendo actividades recreativas, inclusivas y de esparcimiento para niñas, niños y familias, y beneficiando a más de 10.000 habitantes de la zona.

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