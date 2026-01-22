Gabriel Katopodis anunció el inicio de la licitación en la segunda etapa de las obras de La Rambla, que permitirá avanzar sobre las históricas recovas del Hotel Provincial y el Casino Central.

El anuncio se dará en el marco de una atención a la prensa convocada para este jueves 22 de enero a las 12.30, en el ingreso a la Rambla por avenida Peralta Ramos y Arenales. Allí, el funcionario brindará detalles sobre el avance de los trabajos en ejecución y las intervenciones previstas en la etapa 2, en una obra largamente prometida y ahora financiada por la Provincia.

El proyecto integral abarca más de 38.000 metros cuadrados intervenidos y una inversión total que supera los 12.700 millones de pesos. En esta primera etapa se ejecutan tareas de renovación de solados, equipamiento urbano y recambio de luminarias LED, además de una profunda reconstrucción de losas y cañerías que presentaban un fuerte nivel de deterioro.

Según adelantó Katopodis, en diálogo con El Marplatense, esta fase se prevé finalizar en junio de este año: “La obra no se frena: estamos convencidos de que las molestias pasan, pero las obras quedan. Esto va a ser un antes y un después patrimonialmente para Mar del Plata”, sostuvo el ministro, al remarcar que los trabajos continúan incluso en plena temporada turística.

El plan incluye el recambio de unos 40.000 metros cuadrados de baldosas, mejoras en el espacio verde y la puesta en valor de los solares históricos del paseo costero.

La segunda etapa demandará una inversión estimada en 4.000 millones de pesos y contemplará la restauración integral de las recovas, galerías, cielorrasos y frentes de los locales. Su finalización está prevista para fines de 2026 y permitirá recuperar uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del país. “No hay turista ni vecino de ninguna provincia que no haya venido alguna vez a disfrutar la Rambla en familia”, subrayó Katopodis.

Además del impacto urbano y simbólico, el ministro destacó el efecto económico de la obra pública en la ciudad. “Esta inversión significa trabajo para Mar del Plata y para las empresas locales. Cuando se decide paralizar la obra pública no se genera un ahorro, se compromete el presente y el futuro”, afirmó.

En cuanto al mantenimiento posterior, precisó que la limpieza, el alumbrado y el control de la higiene quedarán a cargo del municipio, mientras se trabaja en un esquema de gestión para el día después de la inauguración.