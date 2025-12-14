José Antonio Kast se impone con contundencia en el balotaje presidencial de Chile y queda a un paso de convertirse en el próximo mandatario, según los primeros resultados oficiales difundidos este domingo.

Ads

Con el 4,46% de los votos escrutados, el candidato de la derecha radical alcanza el 59,83% frente al 40,17% de Jeannette Jara, representante de la coalición oficialista que responde al presidente saliente Gabriel Boric.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en todo el país, en un contexto de voto obligatorio para más de 15 millones de ciudadanos habilitados. Desde el Ministerio del Interior informaron que solo se registraron “eventos muy circunstanciales” en algunos establecimientos, sin afectar el normal desarrollo de los comicios.

Ads

Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano, llega fortalecido tras una campaña centrada en el combate contra la inseguridad y la migración ilegal. Entre sus principales promesas figuran la deportación de migrantes sin papeles y una política de mano dura frente al crimen organizado, un tema que hoy encabeza las preocupaciones de la sociedad chilena.

Tras votar en la comuna de Paine, a unos 40 kilómetros de Santiago, el candidato fue ovacionado por sus seguidores y llamó a la unidad nacional. “Quien gane va a tener que ser presidente de todos los chilenos”, afirmó, anticipando un discurso de gobernabilidad de cara a la transición que comenzará formalmente el 11 de marzo.

Ads

Del otro lado, Jeannette Jara, exministra de Trabajo y dirigente del Partido Comunista, votó en el barrio capitalino de Conchalí, donde creció. Reivindicó un Chile “sin odio ni miedo” y defendió un programa enfocado en la mejora del salario mínimo, el fortalecimiento del sistema previsional y la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Con una ventaja cercana a los 20 puntos en los primeros cómputos, Kast consolida una victoria que redefine el mapa político chileno y marca un giro respecto del ciclo iniciado con Boric. Si la tendencia se confirma, Chile tendrá desde marzo un gobierno de signo conservador, en un escenario regional atravesado por fuertes debates sobre seguridad, economía y migración.

Fuente: TN