En medio de un fuerte operativo de seguridad, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, emitió su voto en la escuela de Vicente López alrededor de las 12:00 horas.

Ads

La mandataria evitó realizar declaraciones a la prensa antes y después de sufragar. Tras votar, caminó varias cuadras y se retiró en un automóvil, continuando con la jornada electoral en silencio.

Puede interesarte

La votación se enmarca en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires, donde los candidatos de Fuerza Patria y La Libertad Avanza han instado a los bonaerenses a participar y han señalado que la elección se desarrolla con normalidad.

Ads

La jornada electoral cuenta con la participación de múltiples fuerzas políticas y candidatos que buscan renovar bancas legislativas. La seguridad en escuelas y centros de votación se reforzó en distintas localidades para garantizar un desarrollo ordenado del comicio.

Fuente: TN

Ads