La secretaria general de la Presidencia integrará una comitiva junto a Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Minería, Luis Lucero. En Casa Rosada confirmaron que Adorni no será parte del encuentro.

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La actividad se desarrollará en el marco de la Exposición San Juan Minera 2026 y contará con la presencia de mandatarios provinciales como Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Martín Llaryora, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Maximiliano Pullaro, entre otros.

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El Gobierno busca fortalecer el respaldo político y empresarial a la reforma de la Ley de Glaciares, que redefinió el régimen de protección ambiental y otorgó mayor participación a las provincias en la evaluación de proyectos mineros. La medida ya enfrenta presentaciones judiciales y críticas de organizaciones ambientalistas.

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En el oficialismo reconocen además que hubo presión del sector minero para avanzar con la reforma. Algunas empresas incluso advirtieron que podrían frenar inversiones vinculadas al RIGI si no se modificaba el esquema legal vigente.

Fuente: TN

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