Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, retiró la medida cautelar que impedía la difusión de audios atribuidos a su persona, supuestamente grabados en la Casa Rosada.

La decisión se conoció tras una ola de rechazos de entidades periodísticas, abogados y sectores políticos que calificaron la restricción como un acto de censura previa. En su presentación ante el juez, Milei argumentó que las grabaciones “no comprometen la seguridad nacional ni la intimidad familiar”, aunque reiteró que fueron obtenidas de forma ilegal y con la intención de “desinformar y causar daño político y personal”.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal la existencia de una operación de inteligencia destinada a registrar conversaciones privadas de la funcionaria y otros ministros, con el objetivo de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni en redes sociales.

La preocupación dentro del Ejecutivo creció ante la posibilidad de que existan más audios por difundirse. El caso se suma a la reciente filtración de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, quien denunció sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aunque Karina Milei no se refirió a esa causa en los registros divulgados por el canal Carnaval, en el oficialismo alertan que podría tratarse del inicio de una serie de nuevas filtraciones.

