La presidenta del partido, Karina Milei, encabezó el sábado en Suipacha un acto con 1.500 dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza en el que convocó a "ganar la Provincia de Buenos Aires" en 2027.

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Junto a ella estuvieron el diputado Sebastián Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli, los dos nombres más mencionados como posibles candidatos del espacio para suceder al gobernador Axel Kicillof. Pareja conduce el dispositivo territorial del partido en la provincia; Santilli ganó las elecciones legislativas del año pasado.

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"La Libertad Avanza tiene un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei", dijo Karina Milei al cerrar el evento. Pareja, por su parte, afirmó que el partido trabaja "con un plan estratégico" para alcanzar ese objetivo. Santilli sostuvo que la provincia está "en el abandono y la decadencia" bajo la gestión de Kicillof.

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También participaron representantes de las Fuerzas del Cielo —el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, el diputado nacional Santiago Santurio y Joaquín Ojeda— y los legisladores Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela, ambos todavía en el PRO.

La apertura del acto estuvo a cargo de Miriam Niveyro y Luciano Olivera.

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Fuente: Dib