En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, cuestionó duramente al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado y enviado a juicio oral por presunto abuso sexual.

A través de un mensaje en la red social X, Reichardt apuntó contra Espinoza al comentar un video en el que el dirigente peronista explicaba cómo votar con la Boleta Unica de Papel (BUP) para su partido, Fuerza Patria, y afirmó que “el kirchnerismo es una enfermedad mental”.

El intercambio se produjo en un contexto de alta tensión electoral, donde Reichardt ha intensificado sus críticas en redes sociales, aunque con escasa presencia en los medios tradicionales. En su post, escribió: “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”. Espinoza no figura como candidato en las elecciones nacionales de octubre, sino que encabezó la lista de concejales en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, donde Fuerza Patria obtuvo el 53,56% de los votos frente al 28,62% de La Libertad Avanza.

El caso judicial contra Espinoza se remonta a mayo de 2021, cuando fue procesado por el presunto abuso sexual de una colaboradora de su secretaría privada. Según la acusación, el intendente habría intentado forzar relaciones sexuales durante una cena en el departamento de la víctima. Aunque el Gobierno apeló la decisión, el juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, confirmó el procesamiento y el envío a juicio oral.

De origen peronista, Reichardt -cuyo nombre completo en la Justicia Electoral es Karina Celia Vázquez- proviene de una familia con fuerte tradición en el Partido Justicialista de Lanús. Su padre, Eliseo Vázquez, fue un referente local del PJ, empleado municipal durante la gestión del intendente Manolo Quindimil y presidente de la Asociación Mutual Trabajadores Municipales en 2006. Vázquez integró la nómina de dirigentes que consolidaron el poder territorial peronista en el distrito por décadas, con Antonio Cafiero como referente provincial.

Reichardt ha extendido sus críticas a otros figuras del kirchnerismo. En un reciente acto en Monte Grande con fiscales locales, apuntó contra “Pitu” Salvatierra, militante de la Villa 15 y líder de la toma del Parque Indoamericano, ahora legislador porteño. Comentando un video de Salvatierra en el programa de Futurock, donde propone nacionalizar empresas, elevar retenciones y gravar grandes fortunas, Reichardt escribió: “Este tipo está en el congreso… escúchenlo (no vomiten) , esta gente x años se creyeron los dueños de la Argentina , así piensa la q está presa con una tobillera!”.

Finalmente, la candidata libertaria también reaccionó sin filtros a un incidente donde una militante gritó contra la diputada Romina Diez: “Sin cerebro... Fin”, replicando el estilo del vocero presidencial Manuel Adorni.

Fuente: con información de DIB