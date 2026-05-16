La Orquesta Municipal Infanto Juvenil de General Pueyrredon volverá a presentarse en el Teatro Colón con un espectáculo que reunirá a niños, niñas y jóvenes de distintos barrios de la ciudad en una noche dedicada a la música y al encuentro cultural. La función se realizará el domingo 31 de mayo a las 19 y contará con una propuesta artística variada, preparada especialmente para todo público.

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El concierto incluirá un repertorio renovado que mostrará el trabajo desarrollado por los integrantes de la orquesta a lo largo del año junto a sus docentes. Desde clásicos populares hasta composiciones adaptadas para formato orquestal, la presentación buscará reflejar tanto el crecimiento musical del grupo como el compromiso de cada uno de sus integrantes con el aprendizaje y la formación artística.

La Orquesta Municipal Infanto Juvenil se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios culturales y educativos más importantes del ámbito local. A través de la enseñanza musical y del trabajo colectivo, el proyecto promueve valores vinculados al compañerismo, la disciplina y la integración social, ofreciendo además oportunidades de desarrollo artístico para chicos y jóvenes de distintos sectores de Mar del Plata.

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Desde el Municipio destacaron que esta nueva presentación es el resultado del esfuerzo sostenido de alumnos, profesores y familias, y remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo políticas públicas vinculadas al acceso a la cultura desde edades tempranas.

Las entradas podrán adquirirse mediante un bono contribución de $10.000. Los interesados podrán conseguirlas durante los ensayos que la orquesta realiza los sábados por la mañana en el Palacio Municipal o directamente en la boletería del Teatro Colón.

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