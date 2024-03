Más de 20 instituciones de familiares de Victimas de Delito y Tránsito de todo el país, se reunieron vía zoom con el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y su gabinete para dialogar sobre cuestiones y reformas necesarias.

Entre los temas propuestos, se planteó la necesidad de la baja de la imputabilidad de menores, el Artículo 80 del Código Penal, la Ley de Victimas Viales, y la indicación del presidente Javier Milei en donde pidió que la Justicia sea más transparente.

En ese sentido, el referente de la ONG de Víctimas de Delito y Tránsito, Héctor Blasi dialogó con El Marplatense y dijo: "Veo como algo positivo a que nos haya recibido. Nunca nos pasó que a menos de 60 días, un Ministro de Justicia nos reciba, tenga la buena predisposición, más allá de que no dio grandes detalles sobre algo específico. Si le pareció interesante que la reforma del artículo 80 era el Código Penal. Sobre ello dijo que se iba a poner a trabajar. Y también la reforma sobre la baja de imputabilidad de la edad de los menores, que es muy importante".

Además, "habló de lo que le encargó el Presidente, sobre tener una justicia más transparente, de trabajar y que sea de forma eficiente. Hay muchas cosas que a veces generan la desilusión de los familiares, respecto a cómo lo dice porque a lo mejor se tiene demasiada expectativa en cosas que se pueden ir trabajando con el tiempo y no son soluciones inmediatas", dijo.

"Nosotros lo vemos positivo al encuentro porque el Ministro de la gestión anterior, nunca hizo algo semejante. Ni siquiera tenía un teléfono, por eso valoramos todo esto. Y creemos en el compromiso de él en cuanto a que estas reuniones van a ser periódicas y permanentes", adhirió.

"Vemos el vaso medio lleno, muy a pesar de que hay muchas cosas en las que no estamos satisfechos, sobre lo que pretendíamos escuchar. Hay muchos proyectos que tienen que pasar por el Congreso, entre todo lo que pedimos y muchas otras que si pretende cambiar. Seguramente algunas quedaran en el camino porque cuatro años pasan rápido y tenemos que saber buscar quién lo va a llevar adelante", sumó.

"Ciertas veces hay cuestiones que el oficialismo no las va a llevar adelante y quizás a lo mejor la oposición si. Pero nosotros que ya llevamos 20 años adelante de esto, vamos aprendiendo a transitar, ya que políticos no somos. No todo viene de un color político. Con la gestión anterior hubo determinadas cosas que no las quisieron tratar como por ejemplo la Ley de Homicidios Viales pero a lo mejor, este año lo proponen", siguió el referente.

"Ayer se llevó a cabo un gran debate, luego de la reunión, con el resto de los familiares. Participamos mas o menos unas 20 instituciones a nivel nacional y lo vemos muy positivo. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir en este camino hasta que se nos escuche y poner los temas en agenda. Creemos que con el tiempo vamos a ir dando las herramientas necesarias a la Justicia", concluyó Blasi.