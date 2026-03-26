El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Según detalló el funcionario, se trata de una primera tanda de propuestas que incluye designaciones para jueces, fiscales, defensores y conjueces en distintos fueros.

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Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026

Los cargos a cubrir corresponden a áreas clave como el fuero penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y de la seguridad social. Muchos de estos puestos permanecen vacantes desde hace años, lo que, según el propio Mahiques, impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial.

En ese sentido, el ministro remarcó que la decisión política del Ejecutivo apunta a normalizar el funcionamiento de la Justicia y reducir el nivel de vacantes, al considerar que se trata de una condición básica para garantizar un servicio eficiente.

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La iniciativa forma parte de una agenda más amplia de reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei en materia judicial, que incluye además la elaboración de un nuevo Código Penal y cambios orientados a agilizar los procesos.

Con el envío de los pliegos, se abre una instancia clave en el Senado, donde deberán ser analizados los antecedentes de los candidatos y eventualmente aprobadas las designaciones. El avance del proceso será determinante para evaluar el alcance de la reconfiguración judicial que busca llevar adelante el oficialismo.

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